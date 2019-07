"Ahí se generan opiniones donde ni siquiera ponen la cara. Ya no es como en la televisión o el periódico, que viene firmado, o en la radio, donde se sabe quién habla, aquí ya ni siquiera eso, es peligroso el juego en las redes", añadió el portero ex Newell's Old Boys en su país natal.

El caso del menor con la camiseta de Monterrey