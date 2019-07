Ante sus malos resultados, el mismo "Julito" Chávez Jr. publicó un video en su cuenta de Instagram en el que habló acerca de lo que pensaba sobre su hermano; "muchos me preguntan '¿te agüitas porque perdió tu hermano? ¿Estás triste?' y no, no estoy triste porque él no da lo mejor de él, entonces si no pone el corazón encima del ring, eso se nota. Y nunca se lo he dicho a mi hermano pero cuando uno pelea por dinero, porque únicamente es un negocio el boxeo, no es lo mismo que pelear para ser el mejor. Yo creo que eso se nota", dijo