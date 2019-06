"Ellos no reciben ninguna advertencia ni ninguna multa. ¿Cuál es la diferencia? Cada vez que recibo una advertencia, me multan. Hay cientos de dólares en juego, no es una broma. Ellos creen que lo es porque no les pasa nada. No hay ninguna investigación ni nada. Creo que es ridículo. A mí me multan y a ellos no les pasa nada. Es una basura", señaló el australiano.