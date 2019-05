"Recién salido de la cirugía … Tuve 8 fracturas y una intensa operación de nueve horas. Me sentí bendecido por la increíble atención y todo el apoyo de One Championship, mi familia, amigos y fanáticos. ! La cara de Terminator no está tan mal… ¡Regresaré!", escribió Sage Northcutt al día siguiente de haber perdido el combate.