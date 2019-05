Hay una final que pudo haber sido y no será. Elija la que más le guste: La de Messi vs Cristiano Ronaldo. La de Guardiola frente al Barcelona. La de Atlético tomándose revancha como local ante el Real Madrid. O la del Barca ante los merengues, esa final que siempre soñó la UEFA y que sigue siendo esquiva. O el día que los catalanes llegaban a invadir la capital de España con el fútbol como bandera. Pero no, nada de esto que se pensó, que generó ilusión, planes y cuentas, sucederá. Los ingleses se han quedado con todo. La Premier League, esa liga que desde hace años se plantea como la más poderosa y de mejor juego del mundo, se ubicó en el centro de la escena. Liverpool y Tottenham se han citado en Madrid y esto ha cambiado muchos planes.