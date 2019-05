El conductor del bus, lejos de detenerse para ver lo ocurrido, aceleró la marcha y emprendió una peligrosa carrera con el ex portero de la selección paraguaya quien pudo darle alcance metros después cruzándose en su camino para no dejarlo avanzar. El ex guardameta subió al colectivo y recriminó vehementemente al conductor por su forma de manejar.