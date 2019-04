El vocero del club, Simon Keizer, quien dijo que a entender de algunos dirigentes, "renunciar a las banderas con la Estrella de David y a cierto tipo de canciones evitará que la reacción de los aficionados rivales ponga en la mira lo judío y alimente una polémica religiosa. Ajax –dijo entonces- no es un club judío. No tiene ninguna referencia al respecto en su estatuto y no tiene vínculo alguno con la religión. Esa imagen deriva sólo del hecho de que Ámsterdam es una ciudad con una vasta comunidad judía. No estamos renegando de nada porque Ajax no tiene una identidad judía" aunque reconoció que "de todos modos. No será de la noche a la mañana que el club dejará de estar vinculado a la religión judía".