Claro que después la crítica a su adversario fue más severa. "Hoy tuvimos la pelota pero no la supimos administrar. Hubo pocas situaciones de gol. Ellos no querían jugar, vinieron a presentarse. Con todo respeto del mundo al colega, él hace lo que puede con lo que tiene. No le estoy echando la culpa. Mi equipo quería más y ellos querían menos. Se metían atrás y hacían tiempo. Es lo normal que vivimos el año pasado", declaró.