Además, confesó que siempre fue admirador del Manchester United: "Yo era más jugador que un aficionado, pero el United era mi equipo. El otro día me encontré con una vieja foto mía vistiendo una de sus camisetas gris, que compré con el dinero de mi primera comunión con 8 años. Me atrajo el éxito y la mentalidad ganadora del club y de la gente que rodea al United. Y lo hizo convirtiendo a los jóvenes en estrellas y no gastando y gastando como hicieron otros entrenadores"