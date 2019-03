Fue una de las medidas iniciales de Florentino en su primera presidencia, la que comenzó en el 2000, pero Di Stéfano no era exactamente argentino a los ojos del presidente. Los españoles lo consideran propio, no en vano jugó en el Mundial con su camiseta y cambió la historia del Real Madrid situándolo como rey de Europa. Di Stéfano no fue argentino, sino un indiscutible, y de él se valió Pérez en diciembre de 2018, en una cena oficial previa a la definición de la Copa Libertadores en el Bernabéu, para halagar a los visitantes : “La historia del Real Madrid está muy ligada al fútbol argentino. Hasta 32 jugadores procedentes de la Argentina han defendido la camiseta de nuestro club, muchos de ellos han jugador en River Plate y Boca Juniors y ocho han sido campeones de Europa con nuestra camiseta. Entre ellos el mejor jugador de todos los tiempos, Alfredo Di Stéfano, que cambió no solo la historia del Real Madrid sino la historia del fútbol”.