Nacida en Minesota, el 3 de noviembre de 1995, la deportista se quitó la vida el viernes en su casa, California, según han informado medios locales. En una carta enviada a la revista especializada Velo News, el padre de la joven, Mark Catlin, aseguró que la familia está "sufriendo un dolor increíble". "No pasa un minuto sin que piense en ella y en la vida maravillosa que podía haber tenido. No pasa un segundo en que no pensemos que daríamos nuestras vidas a cambio de la de ella", dijo.