Así explicaba Pedro Sola que su estilo irreverente en Ventaneando no es un personaje: “Yo digo las cosas que siento”

Junto a Pati Chapoy, Pedro Sola es uno de los conductores que iniciaron 'Ventaneando'. Foto: @tiopedritosola, Instagram

Pedro Sola lleva 30 años frente a las cámaras de Ventaneando, el programa de espectáculos de TV Azteca, sin haber aprendido a ser televisivo. En una extensa conversación para el podcast Creativos en 2023, el conductor de 79 años explicó que su forma de hablar en pantalla —directa, sin filtros y con frecuentes desvíos hacia lo inesperado— no es una construcción sino el resultado de décadas de lectura, teatro y una abuela que le enseñó a leer a los cinco años.

Con más de 200,000 seguidores en TikTok y un primer video que acumuló más de dos millones de vistas, Sola seguía generando audiencia sin manual de estilo. “Al final de cuentas, soy parlanchín. Me gusta hablar y explayarme”, dijo.

PUBLICIDAD

El economista que llegó a la televisión por accidente en 1996

Sola trabajó como economista desde 1968 hasta 1996, casi 27 años, el mismo tiempo que lleva en televisión. Su entrada a Ventaneando fue gestionada por la productora Carmen Armendáriz, quien lo había visto conversar en reuniones sociales y le propuso participar en el proyecto. “Yo dije: ‘¿Pero yo, Carmen?’ Y ella me dijo: ‘Sí, sí, tú’”, recordó.

En el podcast Creativos, el conductor explicó que su estilo en pantalla no es una construcción: es la misma personalidad que desarrolló de niño junto a su abuela materna, quien le enseñó a leer a los cinco años y a viajar por el mundo con un atlas. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM)

El programa arrancó el 22 de enero de 1996 en TV Azteca. En su primera semana terminó con tres puntos de rating; la siguiente, con seis. Sola grababa a las ocho de la mañana y llegaba a su trabajo en la Secretaría de Comercio a las once. Renunció al gobierno a finales de ese año, tras negociar su bono y aguinaldo.

PUBLICIDAD

“Yo digo las cosas que siento”: la naturalidad como método

Para Sola, la espontaneidad en pantalla no es técnica sino temperamento. No parafrasea ni modera lo que piensa antes de decirlo, y eso ha producido algunos de los momentos más virales de su carrera, incluido el episodio de la mayonesa —cuando confundió una marca con otra en vivo— que paradójicamente lo hizo más reconocible entre las generaciones más jóvenes.

“Esto de la televisión a mí me hizo mucho más famoso lo que me ocurrió con la mayonesa. Eso me hizo mucho más famoso, porque eso quedó grabado”, admitió. Lo mismo ocurrió con el día que se tragó una mosca en plena transmisión o cuando resbaló frente a las cámaras. “Yo siempre me he burlado de mí mismo, siempre, porque si no, imagínate qué angustia.”

PUBLICIDAD

Pedro Sola entró a Ventaneando en 1996 sin saber nada de televisión y lleva 30 años sin cambiar la forma en que habla al aire. (Captura YT: Ventaneando)

Sola describió su forma de operar en el programa como una extensión directa de su personalidad fuera de él: “Yo trato de ser como soy. Yo digo las cosas que siento, dentro de lo que se puede decir.”

La fórmula del programa de espectáculos según Sola: mujeres periodistas y hombres gay

Preguntado por el secreto de la longevidad de Ventaneando frente a programas similares que no superan los cuatro años, Sola citó un artículo de la revista Variety que describía la fórmula de los gossip shows exitosos en Estados Unidos: “Mujeres de mediana edad, guapas, muy arregladas, periodistas, y hombres gay. Y es cierto, porque los hombres que no son gay no tienen chiste. No dicen las cosas.”

PUBLICIDAD

El conductor reconoció que el programa atravesó distintas etapas en cuanto a lo que se podía decir al aire. “De ser fresísimas, empezamos a ser un poco más mordaces y llegamos en un momento en que se decían unas cosas muy fuertes en el programa. Ahora no puedes.” Esa evolución, dijo, refleja cambios en el entorno legal y social más que en la intención editorial del equipo.

En julio de 2026, sus palabras sobre perros derivaron en denuncia penal y pérdida de anunciantes

El 7 de julio de 2026, Pedro Sola dijo en Ventaneando que los perros en tiendas y restaurantes le generaban "ganas de aventar un trozo de carne envenenada". (X)

Cabe señalar que la espontaneidad que Sola reivindica como rasgo definitorio de su carrera también le habría generado su crisis más reciente. El 7 de julio de 2026 dijo en Ventaneando que los perros en espacios públicos le daban “ganas de aventar un trozo de carne envenenada”, y que quienes los pasean en carriola le producían “ganas de darles un balazo”.

PUBLICIDAD

Al día siguiente pidió disculpas. “Dije cosas sin pensar en un sitio tan importante como es la televisión”, declaró. Aun así, cuatro marcas de Mondelēz International —Panditas, Clorels, Halls y Trident— retiraron su publicidad de Ventaneando, y la organización Va por sus Derechos presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.