Hoy me ascendieron al rango inmediato que es SubTeniente, es el primer eslabón como oficial en la cadena de mando. Agradezco el poder tener el honor de portar este uniforme y con ello esta responsabilidad. Gracias a la @sedenamx y a el General Salvador Cienfuegos. En esta era moderna cada vez hay menos guerras afortunadamente, pero sigue habiendo ese espíritu de demostrar quién es mejor en batalla, yo en la fosa de clavados es donde peleó por nuestros país 🇲🇽 y entregando el corazón y como se dice en el ámbito militar con fibra, para los que me preguntan que como es que soy militar o porque porto el uniforme; cause alta desde el 2009, de niño siempre soñé con ser soldado. Prometo hacer un video explicando esta parte de mi vida. Me enorgullece formar parte del ejército.