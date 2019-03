Las comparaciones con su padres se hicieron inevitables en aquella sala de prensa en Barcelona y Mick respondió con total serenidad: "Me hace feliz que me comparen con mi padre". En cuanto a los consejos de grandes pilotos como Sebastian Vettel, de "huir de las comparaciones y forjar su propio camino", el joven piloto aseguró que, "es muy gratificante poder hablar con gente con mucha experiencia, que te den consejos, la ayuda del equipo es muy grande".