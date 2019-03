Al ser consultado sobre si le generaba algo enfrentarse al equipo de Maradona, el mediocampista sostuvo que "es un técnico que viene con su equipo y les queremos ganar, no me crea ninguna ilusión". Luego fue aún más tajante, ante la pregunta de si Diego era su ídolo de chico: "No, se me hace mucho más ídolo gente que se ha portado mejor dentro y fuera de la cancha".