El último martes en su conferencia de prensa matutina, el flamante presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no habrá más dinero del Estado para mantener la fecha: "No sé cómo estén los contratos de F-1, si no están firmados ya no vamos a poder". Aunque manifestó su interés para que el evento continúe en su país. "Si no implica dinero, yo avalo, estoy de acuerdo", admitió. "En algunos casos estos eventos se financiaban con el fondo del fomento al turismo y ese fondo está comprometido para la construcción del Tren Maya", explicó. "Vamos a seguir apoyando a todos los deportes, pero con austeridad, sin excesos", concluyó el primer mandatario de México.