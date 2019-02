– Si tiene que elegir un solo momento de la carrera de Andy, ¿con cuál se queda? Ganó Wimbledon dos veces, el oro olímpico otras tantas, el US Open, fue número uno…

– Es difícil pensar en uno, pero creo que el más memorable fue la Copa Davis de 2015, las semifinales en Glasgow contra Australia. Jugaron el y Jamie, y no sabíamos si Andy jugaría el dobles, porque debía jugar singles el viernes y el sábado, y disputar tres partidos al mejor de cinco sets en tres días consecutivos es duro. Así que hasta el último minuto no sabíamos qué haría. Fue en Glasgow, en Escocia, donde vivimos y un lugar en el que el tenis es un deporte ínfimo, apenas un uno por ciento de la población lo juega. Nadie hubiera esperado que tuviéramos campeones de Grand Slam. Y ahí estaba yo, sentada en un estadio con 9.000 espectadores mientras veía entrar a Jamie y Andy junto a Leon Smith, que era el capitán y un ex jugador al que entrené cuando el tenía 20 años, una especie de tercer hijo para mí. Miré a mi alrededor y me dije 'uauh, ¿quién hubiera pensado que jugaríamos una semifinal de la Davis con jugadores escoceses, capitán escocés y en Escocia?'. Disfruto mucho la Davis, cuando Andy o Jamie juegan en el circuito me estreso demasiado. Esto era diferente, pura alegría.