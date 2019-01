"Con él tenía una relación particular. Hablamos mucho. El día antes de que se fuera tuvimos una conversación muy larga y me dio las gracias. No escuché a nadie hablar mal de él, era un gran tipo", dijo Halilhodzic cuando fue consultado por Emiliano. Y su reacción en el conmovedor minuto 9 apoyó sus palabras.