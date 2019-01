Por su parte, Romina, la hermana de Emiliano Sala, pidió a la gente en redes sociales ayuda para "no parar con la búsqueda", porque afirmó que Emiliano aún está vivo. "Les pido por favor a todos que, ya sea con un tuit, con un estado, con una foto, me ayuden a no parar con la búsqueda. Tenemos que encontrarlo, pongamos fuerzas. Por favor, ayúdenme, él esta vivo. Se lo pido por favor que me ayuden", dijo Romina entre lágrimas en un vídeo.