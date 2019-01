En caso de que se detenga definitivamente la investigación por parte de las autoridades designadas, la hermana de Emiliano remarcó que evalúan realizar una búsqueda de carácter privado. En tanto, no confirmó ni desmintió los trascendidos que afirman que el piloto no tenía licencia comercial: "Me concentro en que se reanude la búsqueda y encontrar a Emiliano. Lo que es, no es, cómo, cuándo y dónde lo veremos después. Lo primordial es encontrarlo a él".