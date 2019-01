Diego Solis fue entrenador del delantero, cuando el goleador del Cardiff se formaba en las divisiones menores de San Martín. Con 2 camisetas del Burdeos, pertenecientes a sus hijas, el DT habló con Infobae y manifestó su ilusión de contar con el ídolo local de nuevo entre sus vecinos. "No puedo creer que en solo 3 días digan que van a dejar de buscar. Me llama mucho la atención, porque no hay ninguna prueba de nada. Todavía nosotros tenemos mucha esperanza", analizó con el dolor que le provocó la noticia.