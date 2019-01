Tras dos días de búsqueda, la Policía de Guernsey todavía no logró desentrañar qué sucedió con la aeronave tripulada por el piloto Dave Ibbotson que trasladaba al futbolista argentino Emiliano Sala de Nantes a Cardiff y que desapareció el lunes por la noche cuando sobrevolaba el canal de la Mancha. El propio delantero expresó su desconfianza respecto del transporte en un audio que les envió a sus amigos. "Estoy acá, arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff (…). Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van mandar a alguien a buscarme, porque no me van a encontrar, pero ya saben… Papá, qué miedo que tengo", señaló en la comunicación.