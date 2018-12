Mientras Dorados de Sinaloa desarrolla la pretemporada bajo la tutela del preparador físico José Altieri a la espera de su debut en el torneo Clausura del Ascenso MX, el Gran Pez navega en la incertidumbre respecto de la continuidad de Diego Maradona al frente del plantel. Es que todavía no se firmó la renovación de su vínculo por seis meses y se generó una gran polémica alrededor de su cuerpo técnico: hoy no tiene ayudantes de campo, dado que el mexicano Mario García no seguirá porque apostará a ser cabeza de grupo en otra institución, y con Luis Islas directamente no hubo negociación. De hecho, el ex arquero lo denunció públicamente e incluso deslizó que los movimientos de mercado hasta el momento (se incorporaron los delanteros Amaury Escoto y Rubio Rubín Méndez) no tuvieron la aprobación del Diez.