Fase de Grupos

07 de marzo | Huracán vs Cruzeiro – 19:00 hora local (22:00 horas GMT)

07 de marzo | LDU Quito vs Peñarol – 19:00 hora local (00:00 horas GMT)

07 de marzo | Deportivo Lara vs Emelec – 22:00 hora local (02:00 horas GMT)