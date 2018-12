"Sólo patea bien con una pierna y no cabecea bien". La frase de Pelé data de hace 10 días, pero continuó haciendo ruido en la mente de los fanáticos del fútbol y de Lionel Messi, el destinatario de la crítica. Pues bien, el astro rosarino lo hizo de nuevo. En el 5-0 de Barcelona ante Levante, por la Liga de España, convirtió tres goles (uno de derecha, su pierna menos hábil) y entregó dos asistencias. Y las redes sociales no olvidaron la sentencia del astro brasileño. Así, explotaron las burlas y los memes con el ex delantero del Santos y del Cosmos como blanco.