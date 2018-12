"Esta semana hablamos cuando iba a viajar y le dije que necesitaba que no me dijera nada y que demostrara quién era el. Allí lo iba a demostrar e iba a tapar a los que no creían en él", confesó Lina Maria Paniagua a ESPN tras el histórico triunfo del conjunto Millonario. Un mensaje dirigido a los detractores del volante cafetero que cuestionaron su nivel futbolístico.