Tras haber conseguido entradas de reventa vía internet a principio de semana, comenzaron a armar lo que será una maratón que arrancará mañana muy temprano. "Los pasajes directos a Madrid no podíamos pagarlos, por eso conseguimos ir hasta Lisboa, Portugal, en una low cost. Aterrizaremos a las 12.30, ahí alquilaremos un auto y saldremos hacia Madrid. Serán 6 horas de viaje por lo que esperamos llegar justo a tiempo al partido. Para mí es una oportunidad única, esto es una sola vez en la vida y no me lo quería perder", dice emocionado este alemán/iraní.