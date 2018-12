Ernesto Valverde, entrenador de la Pulga en el Barcelona, fue consultado en conferencia de prensa por la particular ubicación en la que apareció la estrella, figura en los dos títulos que obtuvo el conjunto culé en 2018: la Liga de España y la Copa del Rey. "No voy a entrar a valorar las incongruencias de un premio o no", buscó esquivar la pregunta en primera instancia.