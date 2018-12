Dos años después de encontrarse cara a cara con Messi, Murtaza no ha olvidado una promesa que le hizo el argentino en su viaje a Qatar. "Messi me dijo 'cuando seas un poco mayor, arreglaré las cosas para ti'". El niño no ha tenido contacto con con el futbolista desde entonces. "Llévame contigo, aquí no puedo jugar al fútbol, aquí solo hay 'daz-dooz'", pidió, imitando el sonido de las explosiones y disparos.