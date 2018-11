Rosario Triolo, enviado especial de Sky TV Italia, cuenta que los corresponsales extranjeros "teníamos toda la ilusión del mundo por este partido, por la leyenda, e hicimos sacrificios económicos para estar y nos asombró. Yo estuve en "la esquina de la barbarie", como la calificaron muchos argentinos y cinco minutos después que entré al estadio, llegaron hinchas de River, llorando, y pensé que les habían arrojado gas pimienta a ellos, y no conocía el motivo. Después explotó todo. Para nosotros es una lástima, para vosotros, una vergüenza".

"Para nosotros es una lástima porque era la oportunidad que teníamos para mostrarle al mundo vuestra pasión que va más allá de los prejuicios y que tiene su sentido, que no es una locura, que nace de algo grande y hermoso que ninguno tiene en el mundo, que fútbol en Latinoamérica es especial y le estábamos dando bola a los que tienen prejuicios y que sostienen que la pasión no tiene sentido y que esto no es fútbol ni espectáculo y que sólo es roce y violencia. Es una ocasión perdida y es un dolor. Es un gasto emocional muy grande y a mi vuelta a Italia me van a cargar como si fuera un hincha después de una final perdida", admite Triolo.

El periodista italiano insiste en que "seguiré cubriendo fútbol latinoamericano, seguiré amándolo sin entrar sólo en lo superficial tratando de explicar las cosas pero lastimosamente, lo histórico de este partido ya no es la final de la Copa Libertadores sino todo lo que pasó y no tenía que pasar. Tengo una gran tristeza y una gran desilusión".