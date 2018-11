"Cuando yo nací él estaba en Grecia. Le pidió permiso al Olympiacos para estar en ese momento y el club le dijo que no pero le aseguró que ellos pondrían a disposición de mi mamá los mejores profesionales, la mejor clínica, traductores y todo para que viajara y yo pudiera nacer allá y él dijo: 'No, prefiero perderme el nacimiento de mi hijo a que no sea puntano. Él quería que su hijo naciera en San Luis'. Entonces él no me ve nacer a mí pero hizo instalar un teléfono en el Sanatorio Rivadavia de San Luis y desde ahí siguió todo. El tema siguió cuando él me vino a conocer, 15 días después: lo primero que hace cuando me agarra es desvestirme todo y luego me viste con una ropa que él había elegido, me puso dos pelotas, una a cada lado, y me saca una foto. Eso es un poco lo que sintetizaba su amor. Su hijo y el fútbol".