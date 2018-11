Al final de la igualdad, el Diez se mostró visiblemente contrariado con el arbitraje y montó en cólera, dado que entendió que su equipo fue perjudicado. Según pudo averiguar Infobae, cuando lo tomó la transmisión oficial, Diego hablaba con un integrante del cuerpo técnico que no lo acompaña en el banco de suplentes, quien le indicó un par de acciones en las que el juez Edgar Rangel no había sido ecuánime, a partir de lo que su informante vio por TV. Esos datos elevaron la temperatura del ex capitán de la selección argentina, quien terminó protestando enérgicamente.