"Messi es amigo mío y yo jamás voy a hablar mal de un amigo. En todo caso, se lo digo en la cara. No se lo mando a decir por una entrevista. De Messi digo que es un fenómeno y nada más. Y que había jugadores que iban 20 al baño, pero nunca me referí a Messi. Al contrario, lo que quería Messi era cambiarse rápido, salir a la cancha, y buscar el balón, cosa que muchos otros no hacían. Se escondían del balón", fue el primer dardo que tiró Maradona contra algunos de los integrantes de aquel plantel.