"Cuando sentí la rotura, que fue cuando hizo el gol Williams (en el minuto 64), cuando sentí el latigazo, iba a salir, le di el brazalete de capitán a Antoine (Griezmann), me dijo Simeone que no había más cambios, dudé unos segundos y me dijo 'quédate arriba para molestar'. Y simplemente eso. Fueron muchos minutos desde que me rompo hasta el final. Sí pensé en salir, porque prácticamente no podía correr, sabía que podía ayudar, en una pelota así, una falta", explicó.