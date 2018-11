-A algunos colegas tuyos no les gusta tu manejo agresivo ¿qué pensás al respecto?

-Cada piloto tiene su estilo de manejo y todos somos diferentes. Yo no critico cómo manejan los otros. Y mi manera de hacerlo me trajo éxito y no pienso en cambiarla. Considero que siempre conduje bajo el reglamento y cuando no fue así, recibí alguna sanción de los comisarios de deportivos. La gente quiere ver actitud en la pista y yo intento dársela.