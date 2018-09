En enero pasado, antes de comenzar su gran año, escribió un artículo sobre el lado menos glamoroso del circuito de tenis para el sitio de PlayersVoice, donde describió lo que sienten los jugadores que no siempre se codean con la élite: "Fui a jugar un torneo a Hua Win (Tailandia) y el transporte oficial no tenía cinturones de seguridad, era una camioneta al aire libre que flotaba en la carretera con nosotros dentro de ella. No me puedo imaginar a Roger (Federer) o Rafa (Nadal) haciendo eso. Pero así es la vida. A veces, cuando las cosas no vienen servidas en bandeja, pueden ser algunos de los momentos más agradables e inolvidables."