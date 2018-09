El equipo del alemán Jürguen Klopp viene de ser finalista de la Champions League (cayó ante el Real Madrid) y comenzó con paso firme el torneo local, por lo que sorprende la mirada de Neymar. Aunque en sus palabras puede haber algo de deseo: es que los Reds serán adversarios del PSG de Neymar en el Grupo C de la Liga de Campeones, junto con el Napoli y Estrella Roja de Belgrado. En consecuencia, el ex Barcelona no espera la mejor versión del Liverpool para no tener inconvenientes en pos de avanzar de ronda.