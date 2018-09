Consultado ayer al respecto, el lateral del Barcelona lanzó: "No me esperaba no ir con la Selección y no sé por qué no voy, fue una sorpresa porque llevo muchos años acudiendo, pero no depende de mí. Él (por Luis Enrique) cree que no debo ir y tengo que respetarlo. Es una decisión del seleccionador que hay que respetar. Yo no tengo que llamarlo para nada. Y también respeto a Gayá y Marcos Alonso, que son dos grandes jugadores en mi posición".