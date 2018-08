"El agente de Özil fue el que me notificó de su renuncia. Él mismo no me llamó. Yo quise hablar con él, pero no pude hacerlo. Creo que subestimamos la situación. Vivimos nueve excelentes años junto a Mesut. Pudimos disfrutar de su calidad. Su retiro nos duele a todos, así como la situación en la que se dio. Subestimamos la magnitud de la situación y su impacto", explicó Löw.