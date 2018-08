"Su opinión es para justificar no ganar la final pero no es la primera que pierde. Que deje a jugadores que llevamos muchos años ganando títulos y a ver si puede decir lo mismo", se defendió el jugador sevillano, quien remarcó "que (Kopp) no ha ganado ninguna final, que se centrara en su trabajo y que dejara a los demás que sí han conseguidos grandes títulos".