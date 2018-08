El Real Madrid C. F. y el Chelsea F. C. han acordado el traspaso del jugador Thibaut Courtois, que queda vinculado al club durante las próximas seis temporadas.



Tras el reconocimiento médico que se efectuará mañana jueves 9 de agosto, el jugador será presentado a las 13:00 h en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu.



Posteriormente, Courtois pisará por primera vez el césped del Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid C. F. y atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa.