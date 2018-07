Cristiano Ronaldo ganó casi la mitad de las Champions que jugó con el escudo del Real grabado en el pecho. Todas en el último lustro. Aprovechó el bonus que da la Copa de Europa para llenar la estantería con la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Le gustó, y su equipo lo repitió cada vez que alzó la Orejona. La Juventus se lleva al máximo goleador de la historia de la competición. Pero no solo a eso, también al que más goles marcó en una temporada, el que encadenó once encuentros perforando porterías, el que más goles en finales tiene… La Vecchia Signora fue su víctima favorita en suelo europeo: "Si no puedes con tu enemigo, únete a él".