El futbolista del Chelsea, valuado en 110 millones de euros y de gran campeonato mundial en Rusia 2018, es otra de las apuestas fuertes que tiene en mente la dirigencia del Real Madrid. "Es el plan B si no se logra fichar a Neymar", anunció el diario español Marca. Mientras tanto, el belga envió un guiño a la "Casa Blanca": "Estoy bien en el Chelsea y por ahora nadie me ha presentado una oferta. ¿Si ya no me hace soñar el Madrid sin Zidane? Es verdad que es alguien especial pero el Madrid hace soñar a todo el mundo. Con o sin Zidane la camiseta del Madrid es especial. Pero también me va bien de azul así que no me molesta quedarme", dijo en una entrevista a BeIn Sport.