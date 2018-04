"Yo no me enfrento a los fanáticos, ellos se enfrentan a mi. Aquí, en Utah, el público es muy poco respetuoso, hacen cosas muy vulgares y con esta afición, no sé que ejemplo pueden dar a los niños. Creo que su actitud es de muy poco respeto al juego, y creo que es algo que se tiene que hacer es levantar la voz y denunciarlo", se excusó el jugador.