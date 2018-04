El vicepresidente senior de operaciones de repetición y arbitraje de la NBA, Joe Borgia, dijo a NBA TV el miércoles por la noche que la jugada no era revisable porque no se convocó la interferencia en el campo por parte de los árbitros, que al no hacerlo anularon la posibilidad de haber visto el vídeo. "En cámara super lenta, solo ves que la pelota golpea el cristal y tal vez se cae un centímetro, y fue entonces cuando LeBron la desvió. Como dije, una vez que la pelota toca el (tablero), los defensores no pueden tocarlo, y desafortunadamente James lo hizo", explicó Borgia.