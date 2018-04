"Si digo que no salí herido mentiría. Yo salí herido, porque creo que he luchado mucho para construir una gran historia en el Barça. Me marché con 23 títulos en 8 años. Acabé dándoles gran resultado y ellos acabaron sin respetar mi historia", detalló, haciendo referencia a la forma en la que la directiva llevó a cabo la negociación de un nuevo contrato, el cual no llegó a buen puerto.