Finalmente, Jémez habló de su estado de ánimo tras el descenso: "Me siento muy jodido, muy triste, con la sensación de que me he dejado la vida, de que he trabajado todo lo que he podido y de que no ha servido absolutamente para nada. El fútbol muchas veces tiene estas cosas, que te esfuerzas al máximo y no ves resultados por ningún sitio".