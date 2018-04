"Estábamos entrenando y la típica, él me la daba, yo cubría el defensa, le ponía el pie a la pelota y me decía 'no Loco, estás perdiendo tres segundos'". Abreu ignoró a su compañero y siguieron jugando, hasta que Guardiola le propuso quedarse después de tiempo. "Si pude con Romario modificar la forma de recibir, no va a ser que contigo no pueda".