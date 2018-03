En primer lugar, el atacante brasileño del PSG publicó un Stories en Instagram bailado la canción "X", del artista colombiano J. Balvin. El jugador tiene la pierna derecha inmovilizada y en el aire, pero la mueve al ritmo de la música, algo que no es muy favorable para su recuperación. No obstante, eso no es lo único que podría preocupar a los médicos del club parisino y del seleccionado brasileño.