La oposición de Venezuela aseguró que el anuncio del nuevo salario mínimo evidencia el fracaso del régimen

Venezolanos exigen mejores salarios ante la crisis que azota al país (AP/Ariana Cubillos/Archivo)

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, calificó de “opaco” el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre el aumento del ingreso mínimo integral, compuesto principalmente por bonificaciones que no inciden en beneficios laborales reales.

“El opaco anuncio de un ingreso mínimo integral de 240 dólares mensuales confirma, precisamente, el fracaso del modelo: el ingreso del trabajador venezolano sigue dependiendo de decisiones políticas, bonos discrecionales y ajustes administrativos”, expresó la PUD.

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En un comunicado difundido en su cuenta de X, el bloque opositor enfatizó que ningún bono sustituye la “dignidad de un salario nacido del trabajo, la productividad y la libertad económica” y consideró que, “una vez más”, el régimen demostró “indolencia e incapacidad” ante la “profunda crisis que sufre el pueblo venezolano”.

La PUD afirmó: “Es nuestro deber con la clase trabajadora mantenernos unidos y luchar por construir las condiciones políticas necesarias para que la anhelada recuperación económica se traduzca en mejoras reales en el bolsillo de la familia venezolana”.

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En una concurrida marcha, trabajadores venezolanos protestan para exigir salarios "dignos" y la liberación de sus ingresos, tras denunciar cuatro años sin aumentos salariales (EFE/Archivo)

Por su parte, el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó el viernes que el trabajo en Venezuela no garantiza condiciones de vida dignas y reclamó un salario mínimo adecuado, en un mensaje difundido por el Día Internacional de los Trabajadores.

“Trabajar en Venezuela no garantiza vivir y eso no es normal. Ya basta. Tú que sostienes al país con tu trabajo mereces mucho más, mereces un salario digno para tener una vida digna, mereces derechos que se cumplan y un Estado que responda”, expresó González Urrutia en un video publicado en su cuenta de X.

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González Urrutia señaló: “Aquí el problema no es solo económico, es de prioridades. En teoría el dinero circula, pero no le llega a quien trabaja. Un país que castiga la organización, que debilita sindicatos y gremios no tiene solo una crisis económica, tiene una falla de responsabilidad pública”. El político se encuentra exiliado en España desde 2024.

El jueves, Delcy Rodríguez informó el aumento del “ingreso mínimo integral” a 240 dólares mensuales, sin precisar el monto del salario mínimo, que permanece congelado en 130 bolívares desde 2022, equivalentes actualmente a unos 27 centavos de dólar al mes.

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El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia (Europa Press/Archivo)

Organizaciones y activistas calificaron el anuncio como “ambiguo” y recomendaron analizarlo detenidamente. “Se habla de aumento, pero no se precisa cuánto es salario real y cuánto son bonos”, señaló el coordinador general de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, en X.

En los últimos años, la política salarial del Ejecutivo se basó en el pago de dos bonos a los trabajadores públicos: uno de alimentación y otro denominado “ingreso de guerra económica”, ambos sin incidencia en los beneficios laborales. Previo al anuncio, estos bonos sumaban 190 dólares y se depositaban en bolívares según la tasa oficial del día.

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El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, aliado de Edmundo González Urrutia y de la líder María Corina Machado, aseguró este viernes que el aumento decretado por Delcy Rodríguez “no sirve para nada”.

“Los sueldos no van a crecer por decreto y la economía no va a recuperarse con un anuncio en la Gaceta Oficial. Nuestra economía va a prosperar si confiamos en la empresa privada, eliminamos la corrupción y las mil trabas que el Estado mete en nuestras vidas”, sostuvo Guanipa en su cuenta de X.

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(Con información de EFE)